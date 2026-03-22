Янник Синнер: я очень решительно настроен раскрыть свой потенциал как теннисист

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что готов изменить каждый из своих ударов.

«Не всё легко изменить, но я очень решительно настроен раскрыть свой потенциал как теннисист, поэтому готов кое-что изменить, даже то, в чём я уже преуспеваю. Думаю, если ты пытаешься улучшить свои навыки, но не можешь сделать это во время матчей, то теряешь время, может быть… а может, и нет. Нельзя тратить это время впустую, потому что тогда ты теряешь свою индивидуальность. К счастью, у меня есть команда, которая меня поддерживает, очень честная команда, которая старается помочь мне стать лучшим игроком, каким я только могу быть», — сказал Синнер на пресс-конференции.