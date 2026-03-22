«Медленно, но верно». Мирра Андреева описала свой стиль игры

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о поиске оптимального баланса между агрессивной и стабильной игрой, отметив, что продолжает совершенствовать свой стиль на корте.

– В прошлом году ты сильно прибавила: стала мощнее, играешь агрессивнее, бьёшь сильнее. Но при этом ты ещё и очень атлетичная, можешь играть стабильно. Насколько сложно найти баланс между стабильностью и сверхагрессией?
– Мы как раз пытаемся найти этот баланс, потому что, думаю, для меня не очень хорошо просто играть максимально агрессивно. Ну, как, например, Арина Соболенко — она бьёт каждый мяч, условно, под 100 миль в час и постоянно идёт на риск. И она играет отлично, не поймите меня неправильно.

Просто у меня немного другой стиль игры. Мы стараемся найти баланс: где я могу играть агрессивно, а где мне лучше оставаться в розыгрыше, выстраивать его, утомлять соперницу. А уже когда она подустанет — завершать розыгрыш в свою пользу.

Мне кажется, это и есть мой стиль: я стараюсь строить розыгрыш постепенно… как сказать… медленно, но верно», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

