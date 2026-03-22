«Она, безусловно, очень талантливая теннисистка». Янник Синнер — о 18-летней Лилли Таггер

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о перспективах 18-летней представительницы Австрии Лилли Таггер (115-я в рейтинге).

— Не знаю, знакомы ли вы с Лилли Таггер. Она, как и вы, имеет опыт катания на лыжах. Более того, в детстве она также играла в хоккей. Могли бы вы рассказать, насколько важен для вас был этот опыт, насколько важным для вас было катание на лыжах в детстве?

— На самом деле я очень хорошо знаю Лилли. Она, безусловно, очень талантливая теннисистка, по-настоящему одарённая. Более того, она сильно отличается от того, что мы видим сегодня в теннисе, особенно в женском теннисе. Она получает удовольствие от игры в теннис, вы можете видеть страсть, которую она вкладывает в это, что, на мой взгляд, является главным качеством, которым должен обладать игрок. Что касается моего опыта в лыжном спорте, то, я думаю, такой контекст очень помог мне в психологическом плане. Лыжный спорт дал мне гораздо больше на ментальном уровне, чем баланс на теннисном корте, как многие думают. Аспект баланса для меня второстепенный. Вместо этого необходимость готовиться к соревнованиям, зная, что ты можешь получить травму, или, по крайней мере, учитывать это, психологически, была отличным уроком. В теннисе же, с другой стороны, ты выходишь на корт, просто играешь, в худшем случае ты проигрываешь матч. Это совершенно другое. Что касается Лилли, она, безусловно, проходит тот этап своей карьеры, когда ты пытаешься по-настоящему понять, в чём заключается твой стиль игры. Это правильно, что так и должно быть, в том числе и потому, что она очень молода. В Индиан-Уэллсе, а теперь и в Майами у неё есть прекрасная возможность наблюдать за уровнем лучших теннисисток тура вблизи. Поэтому, когда она вернётся домой, чтобы тренироваться, у неё будет хорошая обратная связь, на которую она сможет опираться. И я думаю, что эта возможность — лучший опыт, который может получить такая молодая теннисистка, — сказал Синнер на пресс-конференции.