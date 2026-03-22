Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Что случилось, то случилось». Синнер — о турнирах, пропущенных из-за дисквалификации

Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что уже не думает о турнирах, которые пропустил в прошлом сезоне из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

— В прошлом году этот же период был для вас совсем другим. Вы не могли участвовать в соревнованиях. В этом году, когда вы вернулись к игре на этих турнирах, есть ли что-нибудь особенное, что запомнилось вам из того периода, из тех недель, когда вы были вне соревнований?
— Я больше не думаю о прошлом. Что случилось, то случилось. Сейчас я здесь. На прошлой неделе я добился большого успеха. Приехал сюда с улыбкой на лице и с целью продолжать играть в хороший теннис, а дальше посмотрим, как всё сложится. Очевидно, я знаю, сколько очков мне нужно защитить. У меня их ноль. Так что всё, что произойдёт, будет позитивно для моего рейтинга. Даже если проиграю в следующем раунде, это ничего не изменит. Стараюсь жить сегодняшним днём. Процесс очень важен для меня. Чтобы быть хорошим теннисистом, я знаю, над какими аспектами мне нужно работать. Даже глядя на последний турнир, есть вещи, которые могу улучшить. Мы это сделаем, надеюсь, улучшим их, и только тогда мы увидим, чего я смогу добиться. Знаю, сколько очков у меня и какой разрыв между первой и второй ракеткой мира. Но рейтинг будет следствием моей игры. В любом случае, с этого момента и до Рима, что бы ни случилось, это будет позитивно, — сказал Синнер на пресс-конференции.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android