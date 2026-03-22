«У Карлоса арсенал больше, чем у Янника». Фонсека — о стилях игры Алькараса и Синнера

«У Карлоса арсенал больше, чем у Янника». Фонсека — о стилях игры Алькараса и Синнера
39-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека сравнил стили игры первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса и второго номера рейтинга итальянца Янника Синнера.

«Конечно, это разные типы игры. У Алькараса больше арсенал, чем у Синнера. Синнер больше как робот — просто убивает мяч и каждый раз делает всё идеально. А Карлос… он умеет делать всё…» – приводит слова Фонсеки журналист Бен Роттенберг.

На Мастерсе в Индиан-Уэллсе Фонсека уступил Синнеру со счётом 6:7 (4:7), 6:7 (6:8). 20 марта бразилец проиграл Алькарасу (4:6, 4:6). Эти матчи стали первыми официальными матчами между теннисистами в карьере.

