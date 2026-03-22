«Сказала себе, что надо начать с чистого листа». Андреева — о поражении в Индиан-Уэллсе

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как проходило её восстановление после эмоционального поражения в третьем круге «тысячника» в Индиан-Уэллсе чешке Катержине Синяковой (6:4, 6:7 (5:7), 3:6).

«После поражения на прошлой неделе у меня в тот же день был матч парного турнира с Вики [Мбоко]. Когда мы его выиграли, это дало мне больше позитива. Во-первых, мы победили, а во-вторых, нам просто было очень весело на корте — делились мыслями о жизни, о теннисе. Это правда помогло.

А потом… у меня особо не было выбора. Я осталась там, тренировалась. Даже когда не хотелось — просто заставляла себя выходить на корт. И раз уж я на корте, нет смысла просто стоять — нужно работать над чем-то.

Вот такой был настрой. А когда мы приехали в Майами, я сказала себе, что это новый турнир, своего рода новое начало. Нужно забыть о прошлом — о том, что было на прошлой неделе, да и в начале сезона, и просто начать с чистого листа», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.