Синнер — о досуге на «Мастерсе» в Майами: каждый раз стараюсь найти что-то новое

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, как проводит свободное время между матчами на «Мастерсе» в Майами.

– Чем тебе нравится заниматься в Майами?

– Я люблю просто гулять по городу и пробовать новые рестораны. Каждый раз стараюсь найти что-то новое. Ещё мне нравится найти время, чтобы посмотреть баскетбольный матч. В этом году пока не получилось, потому что вечерами были другие дела, но это то, что мне действительно нравится. В общем, ничего особенного, просто что-то новое, что-то интересное, – сказал Синнер в студии Tennis Channel.