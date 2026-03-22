Турнир WTA-1000 в Майами: расписание матчей 22 марта

Сегодня, 22 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории WTA-1000. В рамках соревновательного дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием на сегодня.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Второй-третий круг. Расписание некоторых матчей 22 марта (время московское):

18:00 — Елена Остапенко (Латвия, 25) — Жасмин Паолини (Италия, 7).

18:00 — Екатерина Александрова (Россия, 11) — Жаклин Кристиан (Румыния, 24).

19:00 — Лейла Фернандес (Канада, 26) — Джессика Пегула (США, 6).

19:30 — Ива Йович (США, 18) — Талия Гибсон (Австралия, Q).

20:30 — Элина Свитолина (Украина, 9) — Хейла Баптист (США).

22:00 — Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Марта Костюк (Украина, 27).

23:30 — Чжэн Циньвэнь (Китай, 23) — Мэдисон Киз (США, 15).

2:00 — Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Кэти Макнелли (США).

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Материалы по теме
Александрова сражается за 4-й круг Майами! Ещё играют Хачанов, Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Live
Александрова сражается за 4-й круг Майами! Ещё играют Хачанов, Рыбакина и Соболенко. LIVE!
