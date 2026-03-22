Синнер — о Кими Антонелли: молодой, но невероятно талантливый гонщик

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём знакомстве с итальянским гонщиком Формулы-1 Кими Антонелли.

«Мы с ним знакомы. Он очень молодой, но невероятно талантливый гонщик. Мы обменялись парой сообщений, ничего особенного. Но да, будучи итальянцами, мы очень гордимся, что у нас есть такой чемпион в Италии. Это здорово — видеть, как итальянцы добиваются успеха в разных видах спорта на высоком уровне», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

15 марта Кими Антонелли выиграл Гран-при Китая, опередив напарника по «Мерседесу» Джорджа Расселла и Льюиса Хэмилтона на «Феррари». Для 19-летнего итальянца эта победа стала первой в карьере в Формуле-1.