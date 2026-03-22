«Она будет делать всё, чтобы меня обыграть». Андреева — о предстоящем матче с Мбоко

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга «тысячника» в Майами с канадкой Викторией Мбоко.

«Прежде всего я сосредоточусь на завтрашнем [22 марта] дне, потому что сначала нам предстоит сыграть парный матч. На этом и будет весь мой фокус.

А вообще, для меня почему-то не так сложно оставить дружбу за пределами корта, когда мы играем друг против друга. Я понимаю, что она не выйдет и не даст мне победить, — она тоже хочет выиграть. Конечно, когда мы играем одиночку, она будет делать всё, чтобы меня обыграть.

Поэтому я даже не собираюсь тратить время на мысли вроде: «Может, сегодня она будет добра ко мне и подарит пару очков» (улыбается). Я знаю, что этого не будет.

Мы обсудим план на матч с Кончитой. В этом году у нас уже было два отличных матча друг против друга, так что я действительно с нетерпением жду ещё одной встречи. Уже третьей — и это только начало сезона.

Думаю, это будет интересный матч для зрителей. Я очень рада снова сыграть против неё», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.