Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она будет делать всё, чтобы меня обыграть». Андреева — о предстоящем матче с Мбоко

Комментарии

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга «тысячника» в Майами с канадкой Викторией Мбоко.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 18:00 МСК
Мирра Андреева
Виктория Мбоко
«Прежде всего я сосредоточусь на завтрашнем [22 марта] дне, потому что сначала нам предстоит сыграть парный матч. На этом и будет весь мой фокус.

А вообще, для меня почему-то не так сложно оставить дружбу за пределами корта, когда мы играем друг против друга. Я понимаю, что она не выйдет и не даст мне победить, — она тоже хочет выиграть. Конечно, когда мы играем одиночку, она будет делать всё, чтобы меня обыграть.

Поэтому я даже не собираюсь тратить время на мысли вроде: «Может, сегодня она будет добра ко мне и подарит пару очков» (улыбается). Я знаю, что этого не будет.

Мы обсудим план на матч с Кончитой. В этом году у нас уже было два отличных матча друг против друга, так что я действительно с нетерпением жду ещё одной встречи. Уже третьей — и это только начало сезона.

Думаю, это будет интересный матч для зрителей. Я очень рада снова сыграть против неё», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android