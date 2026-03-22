Татьяна Прозорова стала чемпионкой турнира ITF W75 в Мариборе

175-я ракетка мира российская теннисистка Татьяна Прозорова стала чемпионкой турнира категории ITF W75 в Мариборе (Словения). В финале она обыграла бельгийскую спортсменку Ханне Вандевинкель, занимающую 104-ю строчку мирового рейтинга. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:3. Она продолжалась 1 час 38 минут.

В полуфинале соревнований Татьяна Прозорова обыграла француженку Джессику Понше, занимающую 169-е место в рейтинге WTA, со счётом 6:2, 6:3.

В прошлом сезоне россиянка выиграла турниры в Нью-Дели (Индия) и Пуне (Индия). В этом сезоне Татьяна во втором круге квалификации Открытого чемпионата Австралии — 2026 проиграла испанке Гуйомар Маристани Сулете Де Реалес. Встреча закончилась победой испанской спортсменки в трёх сетах — 6:2, 2:6, 7:6 (10:7).