Все новости
Синнер высказался о словах Фонсеки про сравнение стиля игры его и Алькараса

Синнер высказался о словах Фонсеки про сравнение стиля игры его и Алькараса
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на слова бразильца Жоао Фонсеки, когда того попросили сравнить стили игры итальянца и испанца Карлоса Алькараса.

«У Алькараса больше арсенал, чем у Синнера. Синнер больше как робот — просто убивает мяч и каждый раз делает всё идеально. А Карлос… он умеет делать всё…» – сказал Фонсека.

«Он прав. Он сказал то, что и так понятно, — я такой игрок, но это идеальная оценка, особенно от теннисиста, который играл со мной на прошлой неделе, а день назад с Карлосом. Это было отличное объяснение.

Он невероятно талантливый, и я желаю ему всего наилучшего. Он играет на очень высоком уровне. Думаю, он сделает огромные шаги вперёд. У него отличная команда и, похоже, очень хорошая семья, что тоже важно. Я большой его фанат», – сказал Синнер в студии Tennis Channel.

