Мбоко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Миррой Андреевой в Майами

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга «тысячника» в Майами с россиянкой Миррой Андреевой.

Майами (ж). 4-й круг
23 марта 2026, понедельник. 18:00 МСК
– Я взволнована. Уверена, что мы ещё много раз будем играть друг с другом. Мы шутим по этому поводу каждый раз, когда объявляют сетку: «Отойди от меня! Почему ты в моей части сетки?», но это смешно (улыбается). Мы отличные друзья. Я всегда болею за неё и она за меня тоже. Мы постоянно переписываемся, и мне действительно приятно играть с ней. К сожалению, предстоит встретиться так рано, а не в финале, но ничего, всё нормально, я жду этого с нетерпением. Мы ещё и в паре играем…

– Легче играть с другом или с тем, с кем ты не так близко знакома?
– С человеком, с которым я не так близко знакома. Здесь нет такого эмоционального вовлечения, как в матчах с подругой, – сказала Мбоко в студии Tennis Channel.

Материалы по теме
Медведев выдал камбэк в Майами. Мирра в 4-м круге вышла на Мбоко, с которой играет в паре
