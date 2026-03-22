Мбоко поделилась ожиданиями от предстоящего матча с Миррой Андреевой в Майами

Девятая ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко поделилась ожиданиями от предстоящего матча четвёртого круга «тысячника» в Майами с россиянкой Миррой Андреевой.
|1
|2
|3
|
|
– Я взволнована. Уверена, что мы ещё много раз будем играть друг с другом. Мы шутим по этому поводу каждый раз, когда объявляют сетку: «Отойди от меня! Почему ты в моей части сетки?», но это смешно (улыбается). Мы отличные друзья. Я всегда болею за неё и она за меня тоже. Мы постоянно переписываемся, и мне действительно приятно играть с ней. К сожалению, предстоит встретиться так рано, а не в финале, но ничего, всё нормально, я жду этого с нетерпением. Мы ещё и в паре играем…
– Легче играть с другом или с тем, с кем ты не так близко знакома?
– С человеком, с которым я не так близко знакома. Здесь нет такого эмоционального вовлечения, как в матчах с подругой, – сказала Мбоко в студии Tennis Channel.
- 22 марта 2026
-
16:26
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:55
-
15:36
-
15:29
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
12:51
-
12:45
-
12:33
-
12:06
-
11:37
-
11:32
-
11:14
-
11:04
-
10:48
-
10:39
-
09:30
-
09:26
-
07:29
-
07:17
-
06:58
-
05:56
-
04:45
-
04:41
-
04:27
-
04:07
-
03:24
-
01:29