«Мастерс» в Майами, 2026 год: расписание матчей 22 марта

Сегодня, 22 марта, на хардовых кортах в Майами (США) продолжится турнир категории «Мастерс». В рамках соревновательного дня пройдут матчи третьего круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с частиынм расписанием на сегодня.
Теннис. АТР-1000 в Майами (США). Третий круг. Расписание самых заметных матчей 22 марта (время московское)
18:00 — Итан Куинн (США) — Иржи Легечка (Чехия, 21).
20:30 — Райлли Опелка (США) — Тейлор Фриц (США, 6).
21:00 — Томми Пол (США, 22) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия).
22:00 — Карлос Алькарас (Испания, 1) — Себастьян Корда (США, 32).
23:00 — Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания, Q) — Карен Хачанов (Россия, 14).
02:00 — Маттео Берреттини (Италия) — Валантен Вашеро (Монако, 24).
03:30 — Артюр Фис (Франция, 28) — Стефанос Циципас (Греция).