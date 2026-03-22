Медведев рассказал, как перевернул ход матча с Сакамото в Майами

Медведев рассказал, как перевернул ход матча с Сакамото в Майами
Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как перевернул ход матча с представителем Японии Рэи Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Медведев победил со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.

Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 21:50 МСК
Рэи Сакамото
Япония
Рэи Сакамото
Р. Сакамото
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 12 		3 1
6 10 		6 6
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев

— В чём была трудность в начале матча? И что стало ключом к победе?
— Да, всегда непросто после Индиан-Уэллса играть в Майами. И, конечно, когда играешь там финал или полуфинал, появляется уверенность, которая помогает как раз таки выигрывать такие матчи. Но именно сам первый круг в плане тенниса всегда играть непросто: немножко другой корт, немножко другие мячи, не сами мячи, они те же самые, но из-за того, что влажно, они реагируют по-другому на корт. В первом сете я выпадал из ритма в некоторых моментах, и за счёт этого были ошибки на лёгких мячах.

В принципе, во время матча, я считаю, что всё-таки смог поймать этот ритм, всё лучше и лучше у меня летел мяч. У него, конечно, это только может быть второй или третий матч в туре, поэтому он и физически тоже подустал.

Рад, что смог перевернуть матч, — это самое главное, потому что, в принципе, самое главное — иногда играть не в лучший теннис, но победить, чтобы потом во время турнира найти свой лучший теннис, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».

Материалы по теме
«Настоящий маэстро». Героическая победа Медведева на старте Майами вызвала восхищение
«Настоящий маэстро». Героическая победа Медведева на старте Майами вызвала восхищение
