Медведев рассказал, как перевернул ход матча с Сакамото в Майами

Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как перевернул ход матча с представителем Японии Рэи Сакамото во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Медведев победил со счётом 6:7 (10:12), 6:3, 6:1.
— В чём была трудность в начале матча? И что стало ключом к победе?
— Да, всегда непросто после Индиан-Уэллса играть в Майами. И, конечно, когда играешь там финал или полуфинал, появляется уверенность, которая помогает как раз таки выигрывать такие матчи. Но именно сам первый круг в плане тенниса всегда играть непросто: немножко другой корт, немножко другие мячи, не сами мячи, они те же самые, но из-за того, что влажно, они реагируют по-другому на корт. В первом сете я выпадал из ритма в некоторых моментах, и за счёт этого были ошибки на лёгких мячах.
В принципе, во время матча, я считаю, что всё-таки смог поймать этот ритм, всё лучше и лучше у меня летел мяч. У него, конечно, это только может быть второй или третий матч в туре, поэтому он и физически тоже подустал.
Рад, что смог перевернуть матч, — это самое главное, потому что, в принципе, самое главное — иногда играть не в лучший теннис, но победить, чтобы потом во время турнира найти свой лучший теннис, — сказал Медведев в видео на YouTube-канале «Больше!».
- 22 марта 2026
-
15:36
-
15:29
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
12:51
-
12:45
-
12:33
-
12:06
-
11:37
-
11:32
-
11:14
-
11:04
-
10:48
-
10:39
-
09:30
-
09:26
-
07:29
-
07:17
-
06:58
-
05:56
-
04:45
-
04:41
-
04:27
-
04:07
-
03:24
-
01:29
-
00:09
- 21 марта 2026
-
23:58
-
23:54
-
23:43
-
23:36