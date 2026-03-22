Рублёв раскрыл, над чем будет работать после поражения на старте Майами

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, над чем будет работать после поражения во втором круге «Мастерса» в Майами (США). На старте он уступил Алехандро Табило из Чили (41-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

— Табило очень здорово подавал, казалось, у тебя были трудности на приёме. Что происходило на корте?

— Это не проблема, это надо, да, улучшать все вот эти нюансы, приём. Очень сейчас надо будет сфокусироваться над приёмом, над подачей тоже, потому что очень видна разница, насколько он легко выигрывает столько мячей на своей подаче. И сколько мне приходится… Какие-то геймы у меня получается легко выигрывать, какие-то приходится трудиться, напрягаться и бегать. И когда ты играешь на маленьких кортах, где всё непредсказуемо, всё намного быстрее, конечно, подача прямо очень сильно спасает, выручает в эти моменты. Поэтому сейчас, да, будет достаточно времени, чтобы над всем этим поработать и идти дальше, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».