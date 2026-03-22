«Маленькая хулиганка». Андреева поделилась подробностями о жизни своего щенка

10-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поделилась забавными подробностями о жизни своего щенка – бернедудля по имени Рэсси, которого теннисистка завела в 2025 году.

«Она очень задиристая. Такая маленькая хулиганка, скажем так (смеётся). Когда видит другую собаку, начинает лаять и бежит к ней. Но как только мы её отпускаем, она пугается и сразу возвращается к нам.

Мы пытаемся найти баланс: если ты хочешь бежать и лаять — хорошо, давай посмотрим, что будет. А потом она такая: «Ладно», — и возвращается, потому что пугается.

Для неё всё это очень большое и новое, поэтому иногда она немного нервничает. При этом она хочет играть всё время — у неё куча энергии. Я сегодня проснулась в 8, и уже в 8:20 она принесла мне носок: «Давай играть!» А я такая: «Дай мне хотя бы позавтракать!» (Смеётся.)

Но вообще очень здорово, когда щенок рядом. Это приносит какое-то спокойствие в жизнь, наверное. К тому же ночью она очень ласковая. Мне просто очень нравится, что она рядом», – сказала Андреева в студии Tennis Channel.