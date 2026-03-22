«Чего переживать». Рублёв — о давлении болельщиков в матче с Табило в Майами
Поделиться
16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв высказался о давлении со стороны болельщиков в матче с чилийцем Алехандро Табило (41-й в рейтинге) во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Россиянин проиграл со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.
Майами (м). 2-й круг
21 марта 2026, суббота. 23:20 МСК
Андрей Рублёв
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|4
|
|6
|6
Алехандро Табило
— По-моему, это был твой первый опыт против южноамериканца в Майами. Было очевидно, что атмосфера помогала ему, но насколько сильно это помешало тебе.
— Да я старался не думать об этом, это же логично. Все знают об этом, поэтому чего переживать, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».
В следующем круге Табило встретится с американцем Алексом Михельсеном.
Комментарии
- 22 марта 2026
-
16:26
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:55
-
15:36
-
15:29
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
12:51
-
12:45
-
12:33
-
12:06
-
11:37
-
11:32
-
11:14
-
11:04
-
10:48
-
10:39
-
09:30
-
09:26
-
07:29
-
07:17
-
06:58
-
05:56
-
04:45
-
04:41
-
04:27
-
04:07
-
03:24
-
01:29