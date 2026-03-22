«Чего переживать». Рублёв — о давлении болельщиков в матче с Табило в Майами

16-я ракетка мира 28-летний российский теннисист Андрей Рублёв высказался о давлении со стороны болельщиков в матче с чилийцем Алехандро Табило (41-й в рейтинге) во втором круге «Мастерса» в Майами (США). Россиянин проиграл со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6.

— По-моему, это был твой первый опыт против южноамериканца в Майами. Было очевидно, что атмосфера помогала ему, но насколько сильно это помешало тебе.

— Да я старался не думать об этом, это же логично. Все знают об этом, поэтому чего переживать, — сказал Рублёв в видео на YouTube-канале «Больше!».

В следующем круге Табило встретится с американцем Алексом Михельсеном.