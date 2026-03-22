Чемпион US Open — 2021, 10-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как провёл свободное время перед стартом на «Мастерсе» в Майами.

– Удалось ли вам насладиться днями отдыха?

— Я прекрасно провёл время. На самом деле иногда так бывает, что можно было бы лучше подготовиться к турниру, если говорить чисто о теннисе, но у меня было несколько мероприятий, которые были очень весёлыми. Некоторые были обязательными, это не считается, а одно я выбрал сам. Мы куда-то ездили с Андреем, хорошо повеселились, и да, немного устал, но если жить только как робот на корте и вне корта – не думаю, что это правильно. Если получаешь удовольствие — тогда да. Я стараюсь находить баланс между жизнью на туре и вне его. Майами меня очень хорошо принял, – сказал Медведев в студии Tennis Channel.