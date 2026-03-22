«Прошу оставить её в покое». Радваньска — о неудачной серии Швёнтек

Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска высказалась в защиту третьей ракетки мира своей соотечественницы Иги Швёнтек, на днях проигравшей матч на старте «тысячника» в Майами.

«Как любой человек, бывавший на корте, прекрасно понимаю её. Прошу вас оставить её в покое и не выражать хейт каждый раз, когда она проигрывает матч. Это не конец света. Таков спорт, всегда будут и плохие моменты, главный вопрос – как от них оправиться», – цитирует Радваньскую Punto de Break.

Швёнтек является бывшей первой ракеткой мира, победительницей шести турниров «Большого шлема» и бронзовым призёром Олимпиады в Париже.