«Прошу оставить её в покое». Радваньска — о неудачной серии Швёнтек
Бывшая польская теннисистка, экс вторая ракетка мира Агнешка Радваньска высказалась в защиту третьей ракетки мира своей соотечественницы Иги Швёнтек, на днях проигравшей матч на старте «тысячника» в Майами.
Майами (ж). 2-й круг
20 марта 2026, пятница. 01:10 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7
|6
|
|5
|3
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
«Как любой человек, бывавший на корте, прекрасно понимаю её. Прошу вас оставить её в покое и не выражать хейт каждый раз, когда она проигрывает матч. Это не конец света. Таков спорт, всегда будут и плохие моменты, главный вопрос – как от них оправиться», – цитирует Радваньскую Punto de Break.
Швёнтек является бывшей первой ракеткой мира, победительницей шести турниров «Большого шлема» и бронзовым призёром Олимпиады в Париже.
