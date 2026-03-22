Главная Теннис Новости

Самсонова/Кенин вышли во второй круг «тысячника» в Майами, обыграв Коччаретто/Ружич

Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Софья Кенин обыграли дуэт итальянки Элизабетты Коччаретто и Антонии Ружич (Хорватия) и вышли во второй круг «тысячника» в Майами. Встреча спортсменок продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу теннисисток из России и США.

Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Элизабетта Коччаретто
Италия
Элизабетта Коччаретто
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
Э. Коччаретто А. Ружич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Софья Кенин
США
Софья Кенин
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
С. Кенин Л. Самсонова

По ходу матча Коччаретто и Ружич сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. Самсонова/Кенин подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10.

Далее соперницами россиянки и американки станет дуэт эстонки Ингрид Нил и представительницы Индонезии Алдилы Сутджиади.

Сетка "тысячника" в Майами (парный разряд, ж)
Материалы по теме
Александрова сравняла счёт в Майами — 1:1! Ещё играют Хачанов, Рыбакина и Соболенко. LIVE!
Live
Александрова сравняла счёт в Майами — 1:1! Ещё играют Хачанов, Рыбакина и Соболенко. LIVE!
