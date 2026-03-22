Самсонова/Кенин вышли во второй круг «тысячника» в Майами, обыграв Коччаретто/Ружич
Российская теннисистка Людмила Самсонова и американка Софья Кенин обыграли дуэт итальянки Элизабетты Коччаретто и Антонии Ружич (Хорватия) и вышли во второй круг «тысячника» в Майами. Встреча спортсменок продлилась ровно один час и завершилась со счётом 6:1, 6:3 в пользу теннисисток из России и США.
Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Элизабетта Коччаретто
Антония Ружич
Э. Коччаретто А. Ружич
Софья Кенин
Людмила Самсонова
С. Кенин Л. Самсонова
По ходу матча Коччаретто и Ружич сделали два эйса, допустили две двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. Самсонова/Кенин подали навылет один раз, допустили три двойные ошибки и реализовали 5 брейк-пойнтов из 10.
Далее соперницами россиянки и американки станет дуэт эстонки Ингрид Нил и представительницы Индонезии Алдилы Сутджиади.
Материалы по теме
