Иржи Легечка на тай-брейке вырвал победу в третьем круге «Мастерса» в Майами
Чешский теннисист 22-я ракетка мира Иржи Легечка одержал победу в матче третьего круга «Мастерса» в Майами. Со счётом 6:3, 7:6 (8:6) он одолел представителя США Итана Куинна (56-й номер рейтинга АТР).
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Итан Куинн
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 6
|
|7 8
Иржи Легечка
Встреча длилась 1 час 33 минуты. За это время Легечка реализовал один брейк-пойнт из восьми заработанных, выполнил 10 эйсов и не допустил ни одной ошибки. Куинн выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала турнира в Майами Иржи Легечка сразится с сильнейшим в поединке Райлли Опелка (США) — Тейлор Фриц (США). Эта встреча также состоится сегодня, 22 марта.
