Коллинз заявила, что Муте отписался от неё, так как она предпочитает мужчин высокого роста

Американская теннисистка Даниэль Коллинз заявила, что француз Корентен Муте отписался от неё в социальных сетях. Это произошло из-за того, что Муте увидел её предпочтения в мужчинах на сайте знакомств. Известно, что американке не нравятся невысокие мужчины. Рост Корентена — 180 см.

«Я сказала ему, что, если он хочет со мной флиртовать, ему сначала нужно улучшить свою подачу и удары справа, потому что именно это действительно важно. Он написал мне сообщение, но отписался после того, как увидел мой профиль на сайте знакомств, где я написала, что не заинтересована в мужчинах невысокого роста. Мой рост — 1,78 м. Всего лишь предпочтение, но это его задело. Вчера вечером он снова написал мне в личные сообщения, чтобы похвастаться своей подачей после победы в матче.

У него есть талант, но ему ещё предстоит пройти долгий путь, прежде чем у него появится шанс», — сказала Коллинз в эфире Tennis Channel.