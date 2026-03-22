Новак Джокович отреагировал на рекорд Леброна Джеймса в НБА

Третья ракетка мира и 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович опубликовал в соцсети пост, где отметил историческое достижение американского баскетболиста Леброна Джеймса.

НБА — регулярный чемпионат
22 марта 2026, воскресенье. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
104 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Орландо Мэджик: Банкеро - 16, Саггс - 14, Картер - 13, Картер - 13, Бейн - 12, Да Силва - 12, Кэйн - 10, Битадзе - 9, Ховард - 3, Пенда - 2, Ричардсон, Вагнер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 33, Ривз - 26, Кеннард - 13, Джеймс - 12, Эйтон - 9, Хэйс - 8, Хатимура - 2, Смарт - 2, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Тимме

«LeBrongevity», – написал Джокович в публикации, сделав репост фото с упоминанием рекордной отметки Джеймса. Для английского языка это является игрой слов и, вероятно, отсылкой к существительному «longevity» со значением «долголетие», «долговечность».

41-летний Джеймс, выступающий на позиции лёгкого форварда в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», вышел на чистое первое место по количеству проведённых матчей в истории организации после того, как в ночь с 21 на 22 марта принял участие в игре с «Орландо Мэджик». Данная встреча стала для Леброна 1612-й в НБА. По данному показателю он обошёл легенду лиги и соотечественника Роберта Пэриша. Тройку в этом рейтинге замыкает Карим Абдул-Джаббар (1560).

Больше Леброна в НБА не сыграл никто. Его рекорд простоит долго — и вот почему
