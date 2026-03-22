Лейла Фернандес — Джессика Пегула, результат матча 22 марта 2026, счёт 0:2, третий круг; WTA 1000 Майами

Джессика Пегула обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Майами, обыграла соперницу из Канады Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 25-е место, и вышла в четвёртый круг турнира. Встреча спортсменок продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Пегулы.

Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 19:10 МСК
Лейла Фернандес
Канада
Канада
Лейла Фернандес
Л. Фернандес
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Джессика Пегула
США
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

По ходу матча Фернандес подала навылет дважды, допустила две двойные ошибки и не реализовала оба заработанных брейк-пойнта. Пегула сделала шесть эйсов, также допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.

Далее Пегула сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и румынкой Жаклин Кристиан.

Сетка WTA-1000 в Майами
