Джессика Пегула обыграла Лейлу Фернандес и вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула в матче третьего круга турнира категории WTA-1000, проходящего в Майами, обыграла соперницу из Канады Лейлу Фернандес, занимающую в мировом рейтинге 25-е место, и вышла в четвёртый круг турнира. Встреча спортсменок продлилась 1 час 6 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Пегулы.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 19:10 МСК
Лейла Фернандес
Джессика Пегула
По ходу матча Фернандес подала навылет дважды, допустила две двойные ошибки и не реализовала оба заработанных брейк-пойнта. Пегула сделала шесть эйсов, также допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми.
Далее Пегула сыграет с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и румынкой Жаклин Кристиан.
