Остапенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами после победы над Паолини

24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв соперницу из Италии Жасмин Паолини, занимающую в мировом рейтинге седьмое место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

По ходу матча Остапенко сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 18. Паолини подала навылет восемь раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча между Элиной Свитолиной и Хейли Баптист.