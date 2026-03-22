Остапенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами после победы над Паолини
24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв соперницу из Италии Жасмин Паолини, занимающую в мировом рейтинге седьмое место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5.
Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|2
|5
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
По ходу матча Остапенко сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 18. Паолини подала навылет восемь раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.
Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча между Элиной Свитолиной и Хейли Баптист.
