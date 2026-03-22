Елена Остапенко — Жасмин Паолини, результат матча 22 марта 2026, счёт 2:1, 3-й круг; WTA 1000 Майами

Остапенко вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Майами после победы над Паолини
24-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко вышла в четвёртый круг турнира категории WTA-1000 в Майами, обыграв соперницу из Италии Жасмин Паолини, занимающую в мировом рейтинге седьмое место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 33 минуты и завершилась со счётом 5:7, 6:2, 7:5.

Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Елена Остапенко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 7
7 		2 5
         
Жасмин Паолини
По ходу матча Остапенко сделала 11 эйсов, допустила семь двойных ошибок и смогла реализовать 8 брейк-пойнтов из 18. Паолини подала навылет восемь раз, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти.

Следующей соперницей Остапенко станет победительница матча между Элиной Свитолиной и Хейли Баптист.

