Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Екатерина Александрова — Жаклин Кристиан, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:2. 3-й круг; WTA 1000 Майами

Александрова уступила Кристиан в третьем круге «тысячника» в Майами
11-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Майами уступила сопернице из Румынии Жаклин Кристиан (36-е место в мировом рейтинге) и не смогла выйти в следующую стадию турнира. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 37 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (5:7).

Майами (ж). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 18:05 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 5
6 		4 7 7
         
Жаклин Кристиан
Румыния
По ходу матча Александрова подала навылет семь раз, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. Кристиан сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и смогла реализовать 5 брейк-пойнтов из 14.

Далее Кристиан сыграет с пятой ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.

