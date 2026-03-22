«Ты сама на меня подписалась». Муте ответил Коллинз по поводу их общения в соцсетях

Французский теннисист Корентен Муте прокомментировал слова американки Даниэль Коллинз в свой адрес. Спортсменка ранее заявила, что француз отписался от неё в социальных сетях. Это якобы произошло из-за того, что Муте увидел её предпочтения в мужчинах на сайте знакомств. Известно, что американке не нравятся невысокие мужчины.

«Как я могу от тебя отписаться, если я на тебя никогда не подписывался? Ты сама подписалась на меня. Ты предложила сыграть вместе в миксте. А я даже ни разу на тебя не подписывался. Ты готова сказать что угодно, лишь бы о тебе говорили. Стоит научиться любить себя, чтобы не делать глупости ради чужого внимания», — написал Муте в социальных сетях.

33-я ракетка мира Корентен Муте вышел в третий круг «Мастерса» в Майами (США). Там он сыграет с Янником Синнером.