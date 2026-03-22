Тейлор Фриц вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, обыграв Райлли Опелку
Американский теннисист седьмая ракетка мира Тейлор Фриц обыграл 67-й номер рейтинга Райлли Опелку в третьем круге «Мастерса» в Майами. Счёт — 6:3, 6:4.
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 20:40 МСК
Райлли Опелка
Тейлор Фриц
Матч длился 1 час 3 минуты. Фрицу удалось реализовать два брейк-пойнта из восьми заработанных, выполнить три подачи навылет. Он не допустил ни одной ошибки. Опелка выполнил 10 эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и не заработал ни одного брейк-пойнта.
В 1/8 финала престижного хардового турнира в Майами (США) Тейлор Фриц сразится с 22-й ракеткой мира чешским теннисистом Иржи Легечкой. Тот ранее был сильнее американца Итана Куинна. Счёт — 6:3, 7:6 (8:6).
