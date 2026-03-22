Андреева/Мбоко отыгрались с 0:5 в первом сете и вышли во второй круг «тысячника» в Майами

Дуэт 10-й ракетки мира российской теннисистки Мирры Андреевой и канадки Виктории Мбоко в первом круге турнира WTA-1000 в Майами в парном разряде обыграл Эллен Перес (Австралия) и Деми Схурс (Нидерланды), уступая в первом сете со счётом 0:5, и вышел во второй круг турнира. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:3.

По ходу матча Андреева/Мбоко сделали один эйс, допустили четыре двойные ошибки и реализовали пять брейк-пойнтов из семи. Перес/Схурс ни разу не подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 11.

Далее россиянка и канадка сыграют с победительницами матча между Сторм Хантер/Джессикой Пегулой и Энн Ли/Магдой Линетт.

В одиночном разряде Андреева завтра, 23 марта, сыграет с Мбоко в четвёртом круге турнира.