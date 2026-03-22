Свитолина проиграла Баптист в третьем круге «тысячника» в Майами

Восьмая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина в матче третьего круга турнира категории WTA-1000 уступила представительнице США Хейли Баптист, занимающей в мировом рейтинге 45-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 38 минут и завершилась со счётом 3:6, 5:7.

По ходу матча Свитолина сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из девяти. Баптист подала навылет три раза, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести.

В следующем круге Хейли Баптист сыграет с представительницей Латвии Еленой Остапенко (24-я ракетка мира).