Карлос Алькарас неожиданно проиграл Себастьяну Корде в третьем круге «Мастерса» в Майами
Первая ракетка мира Карлос Алькарас не смог выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами (США). Со счётом 3:6, 7:5, 4:6 он уступил 36-му номеру рейтинга АТР американцу Себастьяну Корде.
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Матч длился 2 часа 18 минут. За это время испанский теннисист допустил две двойные ошибки, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти. Американский спортсмен выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки.
В следующем круге престижного хардового турнира Себастьян Корда (США) сразится с победителем матча Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Карен Хачанов (Россия).
