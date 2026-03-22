Матч-центр:
Главная Теннис Новости

«Уезжаю домой!» Алькарас не сдержал эмоций, проигрывая в третьем круге в Майами

«Уезжаю домой!» Алькарас не сдержал эмоций, проигрывая в третьем круге в Майами
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сегодня, 22 марта, проводящий матч третьего круга «Мастерса» в Майами с соперником из США Себастьяном Кордой, где проиграл первый сет, эмоционально высказался в ходе встречи в адрес своей команды, о чём сообщает журналист Хосе Морон.

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

«Уезжаю домой, уезжаю домой! Максимум, как я смогу сыграть — это 6:3, 6:4 или 6:3, 7:5… Больше не смогу», — приводит Морон у себя на странице в соцсети слова Алькараса.

Во второй партии Алькарас сравнял счёт (3:6, 7:5), матч дошёл до третьего сета.

Ранее Алькарас в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Сетка "Мастерса" в Майми
Материалы по теме
Алькарас сенсационно проиграл в Майами! Рыбакина победила, а Хачанов ждёт матча. LIVE!
Live
Алькарас сенсационно проиграл в Майами! Рыбакина победила, а Хачанов ждёт матча. LIVE!
