«Уезжаю домой!» Алькарас не сдержал эмоций, проигрывая в третьем круге в Майами

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас сегодня, 22 марта, проводящий матч третьего круга «Мастерса» в Майами с соперником из США Себастьяном Кордой, где проиграл первый сет, эмоционально высказался в ходе встречи в адрес своей команды, о чём сообщает журналист Хосе Морон.

«Уезжаю домой, уезжаю домой! Максимум, как я смогу сыграть — это 6:3, 6:4 или 6:3, 7:5… Больше не смогу», — приводит Морон у себя на странице в соцсети слова Алькараса.

Во второй партии Алькарас сравнял счёт (3:6, 7:5), матч дошёл до третьего сета.

Ранее Алькарас в полуфинале «Мастерса» в Индиан-Уэллсе уступил россиянину Даниилу Медведеву.