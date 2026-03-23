Рыбакина одержала победу над Костюк в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина в третьем круге турнира категории WTA-1000 обыграла соперницу из Украины Марту Костюк, занимающую в мировом рейтинге 28-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 21 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:4.

По ходу матча Рыбакина сделала один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. Костюк подала навылет три раза, допустила три двойные ошибки и не смогла реализовать ни одного из трёх заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Рыбакина сыграет с австралийкой Талией Гибсон, являющейся 68-й ракеткой мира.