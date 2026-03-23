Рафаэль Надаль посетил матч «Реала» и «Атлетико»

Рафаэль Надаль посетил матч «Реала» и «Атлетико»
Рафаэль Надаль
22-кратный победитель ТБШ бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на игру 29-го тура испанской Ла Лиги. Он смотрит за игрой двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. На момент написания новости счёт на табло — 3:2 в пользу хозяев.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33'     1:1 Винисиус Жуниор – 52'     2:1 Вальверде – 55'     2:2 Молина – 66'     3:2 Винисиус Жуниор – 72'    
Удаления: Вальверде – 77' / нет

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Надаль поделился видеокадрами отдыха на горнолыжном курорте. Он прокатился со склона вместе со своим сыном.

