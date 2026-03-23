Рафаэль Надаль посетил матч «Реала» и «Атлетико»

22-кратный победитель ТБШ бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на игру 29-го тура испанской Ла Лиги. Он смотрит за игрой двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. На момент написания новости счёт на табло — 3:2 в пользу хозяев.

Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Ранее Надаль поделился видеокадрами отдыха на горнолыжном курорте. Он прокатился со склона вместе со своим сыном.