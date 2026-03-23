Рафаэль Надаль посетил матч «Реала» и «Атлетико»
Поделиться
22-кратный победитель ТБШ бывший испанский теннисист Рафаэль Надаль пришёл на игру 29-го тура испанской Ла Лиги. Он смотрит за игрой двух мадридских клубов — «Реала» и «Атлетико» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. На момент написания новости счёт на табло — 3:2 в пользу хозяев.
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33' 1:1 Винисиус Жуниор – 52' 2:1 Вальверде – 55' 2:2 Молина – 66' 3:2 Винисиус Жуниор – 72'
Удаления: Вальверде – 77' / нет
Надаль объявил о решении завершить спортивную карьеру в октябре 2024 года. Последним матчем в его карьере стало выступление за сборную Испании на Кубке Дэвиса во встрече с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.
Ранее Надаль поделился видеокадрами отдыха на горнолыжном курорте. Он прокатился со склона вместе со своим сыном.
Комментарии
- 23 марта 2026
-
00:46
-
00:37
-
00:35
-
00:32
-
00:25
-
00:09
- 22 марта 2026
-
23:48
-
22:36
-
22:26
-
21:44
-
21:27
-
20:59
-
20:51
-
20:43
-
20:30
-
20:17
-
20:11
-
19:46
-
19:36
-
19:18
-
16:26
-
16:23
-
16:14
-
16:02
-
15:55
-
15:36
-
15:29
-
14:45
-
14:41
-
14:20
-
14:00
-
13:53
-
13:38
-
12:51
-
12:45