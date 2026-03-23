Алькарас проиграл второй из трёх последних матчей после 16 побед на старте сезона

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге турнира категории АТР-1000 в Майами уступил сопернику из США Себастьяну Корде (36-я ракетка мира).

Это стало вторым поражением Алькараса в трёх последних матчах. Ранее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе испанец в двух сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву (нынешняя 10-я ракетка мира) в полуфинальной встрече турнира.

До двух последних «Мастерсов» на счету Алькараса была серия из 16 побед на старте сезона. В феврале он выиграл Australian Open — 2026.

Действующим победителем турнира АТР-1000 в Майами является чешский теннисист Якуб Меншик.