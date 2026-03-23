Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас проиграл второй из трёх последних матчей после 16 побед на старте сезона

Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге турнира категории АТР-1000 в Майами уступил сопернику из США Себастьяну Корде (36-я ракетка мира).

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
Это стало вторым поражением Алькараса в трёх последних матчах. Ранее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе испанец в двух сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву (нынешняя 10-я ракетка мира) в полуфинальной встрече турнира.

Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		7 7
         
Даниил Медведев
До двух последних «Мастерсов» на счету Алькараса была серия из 16 побед на старте сезона. В феврале он выиграл Australian Open — 2026.

Действующим победителем турнира АТР-1000 в Майами является чешский теннисист Якуб Меншик.

Сетка "Мастерса" в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android