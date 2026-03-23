Американец Себастьян Корда впервые в карьере обыграл первую ракетку мира

Сегодня, 23 марта, 36-я ракетка мира из США Себастьян Корда впервые в своей профессиональной карьере одержал победу над первым номером рейтинга АТР. Со счётом 6:3, 5:7, 6:4 он обыграл Карлоса Алькараса из Испании.

Игра длилась 2 часа 18 минут. За это время американец выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки. Первая ракетка мира допустил две двойные ошибки, выполнил две подачи навылет и реализовал два брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге престижного хардового турнира Себастьян Корда (США) сразится с победителем матча Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Карен Хачанов (Россия).