Стало известно, что Корда написал на камере после победы над Алькарасом
Сегодня, 23 марта, американский теннисист Себастьян Корда одержал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в третьем круге «Мастерса» в Майами. После игры американец подошёл к камере и выразил удивление итоговым результатом. Свои эмоции он изложил в двух словах.
«Miami, holy…» («Майами, боже…») — написал Корда.
Фото: кадр из трансляции
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Окончен
1 : 2
Себастьян Корда
Победа Корды над Алькарасом — крупнейшая в карьере американского спортсмена. Он впервые обыграл первую ракетку мира. Матч длился 2 часа 18 минут. Представитель США выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки. В следующем круге престижного турнира Себастьян Корда сразится с победителем матча Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Карен Хачанов (Россия).
