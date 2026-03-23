Стало известно, что Корда написал на камере после победы над Алькарасом

Сегодня, 23 марта, американский теннисист Себастьян Корда одержал победу над первой ракеткой мира Карлосом Алькарасом в третьем круге «Мастерса» в Майами. После игры американец подошёл к камере и выразил удивление итоговым результатом. Свои эмоции он изложил в двух словах.

«Miami, holy…» («Майами, боже…») — написал Корда.

Фото: кадр из трансляции

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		7 4
6 		5 6
         
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
С. Корда

Победа Корды над Алькарасом — крупнейшая в карьере американского спортсмена. Он впервые обыграл первую ракетку мира. Матч длился 2 часа 18 минут. Представитель США выполнил 12 эйсов, реализовал три брейк-пойнта из пяти и не допустил ни одной двойной ошибки. В следующем круге престижного турнира Себастьян Корда сразится с победителем матча Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Карен Хачанов (Россия).

