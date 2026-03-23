Беременная Онс Жабер снялась для Vogue Arabia и поделилась эмоциями от ожидания первенца

Бывшая вторая ракетка мира, финалистка трёх турниров «Большого шлема» тунисская теннисистка Онс Жабер, ныне ожидающая рождения ребёнка, снялась в фотосессии для журнала о моде и стиле жизни Vogue Arabia.

Фото: Vogue Arabia

Также теннисистка рассказала о впечатлениях от своей беременности.

«Иногда трудно поверить, что я беременна, но ребёнок начал немного пинаться, поэтому да, он определённо там.

Я всегда говорила, что моя игра отражает мой характер. Это то, кто я есть. Быть ребёнком – весело, и я хочу, чтобы это было у моего сына. Я хочу, чтобы он шутил и был креативным. Самое важное – чтобы он был хорошим человеком и мог изменить мир.

Мой муж очень поддерживает меня, но он очень удивился, узнав, что ребёнка кормить нужно каждые два часа. Это путешествие, полное сюрпризов для нас обоих, но мы в предвкушении. Мы создадим с ним великолепные воспоминания с первого дня», – приводит слова Жабер Vogue Arabia.

Напомним, 31-летняя Жабер приняла решение приостановить свою профессиональную карьеру в июле 2025 года. Последний раз она выходила на корт на Уимблдоне. В октябре теннисистка объявила о беременности.

