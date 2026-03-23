«Я должен был быть агрессивным». Корда прокомментировал победу над Алькарасом в Майами

Комментарии

Американский теннисист Себастьян Корда высказался о неожиданном успехе в третьем круге «Мастерса» в Майами. Со счётом 6:3, 5:7, 6:4 он обыграл первую ракетку мира из Испании Карлоса Алькараса.

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
— Как ощущения?
— Отличные. Я, конечно, выбрал длинный путь. Было чуть больше стресса, чем хотелось бы, но я доволен тем, как играл и держался. Продолжал верить в себя, вляпался в несколько неприятных ситуаций. Просто шёл вперёд и верил. В конце сыграл действительно хорошо.

— Вы с командой говорили о том, чтобы оставаться собой и играть в свой теннис. Как это удалось?
— Я пережил многое, играл с множеством сильных соперников. Раньше не удавалось побеждать, но я всегда замечал, что, когда играю с топ-игроками, начинаю распыляться, делаю больше, чем нужно. С Райаном [с тренером] мы сели и решили: сегодня цель — играть «средне». Держать мяч, не делать ничего лишнего. В этом смысл подготовки. Если начинаешь распыляться, создаёшь себе проблемы против такого игрока.

— Если это «средне», то что для тебя высокий уровень?
— Я имею в виду скорость мяча, а не стиль игры. Я был максимально агрессивным. Подачи отлично летели весь матч, а это то, что нужно, чтобы обыграть такого соперника. Он невероятен во всём: движении, форхенде, бэкхенде… нет ничего, чего он не умеет. Я должен был быть агрессивным. Нужно было выбивать мяч из его рук и забирать очко себе, — сказал Корда в интервью на корте.

