Корда стал третьим 32-м сеяным в истории «Мастерсов», обыгравшим лидера посева турнира
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге турнира категории АТР-1000 в Майами уступил сопернику из США Себастьяну Корде (36-я ракетка мира).
Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 22:05 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
1 : 2
Себастьян Корда
С. Корда
Согласно Opta, Корда является лишь третьим 32-м сеяным теннисистом на турнире, которому удалось победить лидера посева на «Мастерсах» начиная с 1990 года. Предыдущие случаи происходили на этом же турнире, в Майами. Этого добивались Уэйн Феррейра (ЮАР, 1998) и Рафаэль Надаль (Испания, 2004).
Ранее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе испанец в двух сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву (нынешняя 10-я ракетка мира) в полуфинальной встрече турнира.
Индиан-Уэллс (м). 1/2 финала
15 марта 2026, воскресенье. 01:35 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
0 : 2
