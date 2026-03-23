Корда стал третьим 32-м сеяным в истории «Мастерсов», обыгравшим лидера посева турнира

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас в третьем круге турнира категории АТР-1000 в Майами уступил сопернику из США Себастьяну Корде (36-я ракетка мира).

Согласно Opta, Корда является лишь третьим 32-м сеяным теннисистом на турнире, которому удалось победить лидера посева на «Мастерсах» начиная с 1990 года. Предыдущие случаи происходили на этом же турнире, в Майами. Этого добивались Уэйн Феррейра (ЮАР, 1998) и Рафаэль Надаль (Испания, 2004).

Ранее на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе испанец в двух сетах проиграл россиянину Даниилу Медведеву (нынешняя 10-я ракетка мира) в полуфинальной встрече турнира.