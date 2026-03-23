Александрова за 56 минут вышла во второй круг турнира в Майами в парном разряде

Русско-венгерская пара Екатерины Александровой и Фанни Штолляр уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами. Сегодня, 23 марта, в стартовом матче турнира они одолели американский дуэт Алисия Паркс и Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:2.

Теннисистки провели на корте 56 минут. За время матча Александрова/Штолляр выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки, а также реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. Американки сделали в игре три эйса, допустили две двойные ошибки и не смогли заработать ни одного брейк-пойнта.

В втором раунде Александрова и Штолляр встретятся с канадско-бразильской парой Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия).