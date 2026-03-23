Паркс/Стивенс — Александрова/Штоляр, результат матча 22 марта 2026, счет 0:2, первый круг WTA-1000 в Майами

Александрова за 56 минут вышла во второй круг турнира в Майами в парном разряде
Комментарии

Русско-венгерская пара Екатерины Александровой и Фанни Штолляр уверенно вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Майами. Сегодня, 23 марта, в стартовом матче турнира они одолели американский дуэт Алисия Паркс и Слоан Стивенс со счётом 6:2, 6:2.

Майами — парный разряд (ж). 1-й круг
23 марта 2026, понедельник. 00:05 МСК
Алисия Паркс
США
Алисия Паркс
Слоан Стивенс
США
Слоан Стивенс
А. Паркс С. Стивенс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Фанни Штолляр
Венгрия
Фанни Штолляр
Е. Александрова Ф. Штолляр

Теннисистки провели на корте 56 минут. За время матча Александрова/Штолляр выполнили две подачи навылет, допустили две двойные ошибки, а также реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. Американки сделали в игре три эйса, допустили две двойные ошибки и не смогли заработать ни одного брейк-пойнта.

В втором раунде Александрова и Штолляр встретятся с канадско-бразильской парой Габриэла Дабровски (Канада)/Луиза Стефани (Бразилия).

