Американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Продолжительность встречи составила 2 час 23 минуты. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Пол встретится с аргентинцем Томасом Этчеверри.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.