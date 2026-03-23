Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Томми Пол — Рафаэль Коллиньон, результат матча 23 марта 2026, счет 2:1, 3-й круг турнира ATP-1000 в Майами

Томми Пол вышел в четвёртый круг турнира в Майами
Комментарии

Американский теннисист Томми Пол вышел в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он обыграл бельгийца Рафаэля Коллиньона со счётом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5).

Майами (м). 3-й круг
22 марта 2026, воскресенье. 23:10 МСК
Томми Пол
США
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 7 7
2 		6 6 5
         
Рафаэль Коллиньон
Бельгия
Продолжительность встречи составила 2 час 23 минуты. За это время Пол сделал пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника восемь эйсов, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Пол встретится с аргентинцем Томасом Этчеверри.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.

Календарь турнира в Майами
Сетка турнира в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android