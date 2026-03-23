Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Чжэн Циньвэнь — Мэдисон Киз, результат матча 23 марта, счёт 2:1, 3-й круг WTA-1000 в Майами

Циньвэнь обыграла Киз в третьем круге турнира в Майами
Комментарии

В ночь с 22 на 23 марта на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» в Майами 26-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира WTA-1000 18-й номер рейтинга американскую спортсменку Мэдисон Киз со счётом 4:6, 6:2, 6:4.

Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		6 6
6 		2 4
         
Мэдисон Киз
США
Мэдисон Киз
М. Киз

Матч продолжался 2 часа 17 минут. Китайская спортсменка выполнила 11 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 возможных. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.

В следующем круге китаянка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко или с американкой
Кэти Макнелли.

Календарь WTA в Майами
Турнирная сетка WTA в Майами
Хачанов в сете от поражения в Майами! Соболенко повела — 1:0, а Алькарас проиграл. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android