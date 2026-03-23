Циньвэнь обыграла Киз в третьем круге турнира в Майами
В ночь с 22 на 23 марта на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Грэндстэнд» в Майами 26-я ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь в третьем круге турнира WTA-1000 18-й номер рейтинга американскую спортсменку Мэдисон Киз со счётом 4:6, 6:2, 6:4.
Майами (ж). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 00:25 МСК
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|4
Мэдисон Киз
М. Киз
Матч продолжался 2 часа 17 минут. Китайская спортсменка выполнила 11 подач навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 13 возможных. На счету её соперницы четыре эйса, пять двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 12.
В следующем круге китаянка встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко или с американкой
Кэти Макнелли.
