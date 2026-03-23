Мартин Ландалус-Лакамбра — Карен Хачанов, результат матча 23 марта 2026, счет 2:0, 3-й круг турнира ATP-1000 в Майами

Карен Хачанов проиграл 151-й ракетке мира в третьем круге турнира в Майами
Российский теннисист 15-я ракетка мира Карен Хачанов не смог выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он уступил испанцу 151-й ракетке мира Мартину Ландалус-Лакамбре со счётом 3:6, 6:7 (2:7).

Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 01:55 МСК
Мартин Ландалус-Лакамбра
Окончен
2 : 0
6 		7 7
3 		6 2
         
Карен Хачанов
Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. За это время Хачанов сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника три эйса, пять двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге испанец встретится с американцем Себастьяном Кордой.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.

