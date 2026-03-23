Арина Соболенко обыграла 72-ю ракетку Макнелли в третьем круге турнира WTA-1000 в Майами

В ночь с 22 на 23 марта на стадионе «Хард Рок Стэдиум. Стэдиум Корт» в Майами первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла 72-й номер рейтинга американскую спортсменку Кэти Макнелли в третьем круге турнира WTA-1000 со счётом 6:4, 6:2.

Матч продолжался 1 час 25 минут. Белорусская спортсменка сделала в этой встрече три подачи навылет, совершила две двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи возможных. На счету её соперницы три эйса, три двойных ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Соболенко встретится с 26-й ракеткой мира китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь.