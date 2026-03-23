Турнир WTA-1000 в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 22 на 23 марта

В ночь с 22 на 23 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли третьего круга женского хардового турнира категории WTA-1000 в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований (имена и фамилии россиян выделены жирным шрифтом).

Елена Остапенко (Латвия) – Жасмин Паолини (Италия) – 5:7, 6:2, 7:5

Екатерина Александрова (Россия) – Жаклин Кристиан (Румыния) – 3:6, 6:4, 6:7

Лейла Фернандес (Канада) – Джессика Пегула – 2:6, 2:6

Элина Свитолина (Украина) – Хейли Баптист (США) – 3:6, 5:7

Ива Йович (США) – Талия Гибсон (Австралия) – 2:6, 2:6

Елена Рыбакина (Казахстан) – Марта Костюк (Украина) – 6:3, 6:4

Чжэн Циньвэнь (Китай) – Мэдисон Киз (США) – 4:6, 6:2, 6:4

Арина Соболенко (Беларусь) – Кэти Макнелли (США) – 6:4, 6:2

Турнир в Майами проходит с 17 по 28 марта. Действующим победителем хардового «тысячника» является лидер рейтинга Арина Соболенко из Беларуси.