Циципас с «баранкой» разгромно проиграл Фису в третьем круге турнира в Майами
Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он уступил французу Артюру Фису со счётом 0:6, 1:6.
Майами (м). 3-й круг
23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Артюр Фис
Стефанос Циципас
Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Циципас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух попыток.
В следующем круге Фис встретится с Валентино Вашеро.
Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.
