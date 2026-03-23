Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Артюр Фис — Стефанос Циципас, результат матча 23 марта 2026, счет 2:0, 3-й круг турнира ATP-1000 в Майами

Циципас с «баранкой» разгромно проиграл Фису в третьем круге турнира в Майами
Комментарии

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он уступил французу Артюру Фису со счётом 0:6, 1:6.

23 марта 2026, понедельник. 04:00 МСК
Окончен
2 : 0
1 2
         
6 		6
0 		1
         
Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Циципас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух попыток.

В следующем круге Фис встретится с Валентино Вашеро.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android