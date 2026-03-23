Циципас с «баранкой» разгромно проиграл Фису в третьем круге турнира в Майами

Греческий теннисист Стефанос Циципас не смог выйти в четвёртый круг турнира в Майами. В третьем круге он уступил французу Артюру Фису со счётом 0:6, 1:6.

Продолжительность встречи составила 56 минут. За это время Циципас сделал одну подачу навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. На счету его соперника два эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух попыток.

В следующем круге Фис встретится с Валентино Вашеро.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 9,4 млн. Действующим победителем турнира является представитель Чехии Якуб Меншик, который в финальном матче прошлого года обыграл серба Новака Джоковича.