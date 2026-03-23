«Мастерс» в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 23 на 23 марта

В ночь с 22 на 23 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи третьего круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами — 2026. Третий круг. Результаты матчей 22-23 марта:

Тейлор Фриц (США) — Райли Опелка (США) — 6:3, 6:4;

Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Рафаэль Ходар (Испания) — 7:5, 6:4;

Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:3, 5:7, 6:4;

Томми Пол (США) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:2, 3:6, 7:6;

Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6;

Валантен Вашеро (Монако) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6, 6:4;

Артюр Фис (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:0, 6:1.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем хардового «Мастерса» является Якуб Меншик из Чехии.