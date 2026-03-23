Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мастерс в Майами, 2026 год: результаты матчей в ночь с 23 на 23 марта, кто вылетел, кто прошёл дальше, сенсации Хачанов, Алькарас

Комментарии

В ночь с 22 на 23 марта мск в Майами (США, штат Флорида) прошли матчи третьего круга мужского хардового турнира категории «Мастерс» в одиночном разряде. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами — 2026. Третий круг. Результаты матчей 22-23 марта:

Тейлор Фриц (США) — Райли Опелка (США) — 6:3, 6:4;
Томас Мартин Этчеверри (Аргентина) — Рафаэль Ходар (Испания) — 7:5, 6:4;
Себастьян Корда (США) — Карлос Алькарас (Испания) — 6:3, 5:7, 6:4;
Томми Пол (США) — Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — 6:2, 3:6, 7:6;
Мартин Ландалус-Лакамбра (Испания) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6;
Валантен Вашеро (Монако) — Маттео Берреттини (Италия) — 7:6, 6:4;
Артюр Фис (Франция) — Стефанос Циципас (Греция) — 6:0, 6:1.

Турнир в Майами проходит с 19 по 29 марта. Действующим победителем хардового «Мастерса» является Якуб Меншик из Чехии.

Сетка «Мастерса» в Майами
Календарь «Мастерса» в Майами
Материалы по теме
«Я не могу, ухожу домой!» Алькарас сенсационно вылетел в третьем круге «Мастерса» в Майами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android