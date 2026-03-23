Рыбакина оценила «щенячью зону» на турнире в Майами

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась впечатлениями от атмосферы на «тысячнике» в Майами, рассказав о «щенячьей зоне», которая помогает теннисистам расслабиться между матчами и тренировками.

– Ты играла с щенками за пределами корта. Организаторы приводят их каждый день. Как думаешь, стоит ли делать так на каждом турнире?

– Если честно, то да (улыбается). Думаю, если это будет на каждом турнире, то нужны площадки побольше. Потому что все будут с собаками. Жалко, что мы много путешествуем. Некоторые игроки, конечно, заводят щенка. Но это непросто, это большая ответственность. Зато это потрясающее время между матчами и тренировками, – сказала Рыбакина в интервью на корте после матча третьего круга турнира.

Организаторы турнира решили организовать специальную «щенячью зону», где игроки могут провести время со щенками, расслабиться и эмоционально восстановиться после матчей или тренировок.